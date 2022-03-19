深圳公安副局長免職 料涉福田爆疫 3副區長丟官 啟問責調查

《深圳特區報》微信公號報道，此次疫情「暴露出福田區重點社區場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責等問題」，因此將8人免職，分別是深圳市公安局黨委委員、副局長黃文雅，福田區委常委、副區長葉文戈，福田區副區長兼區公安分局黨委書記、局長、督察長江峰，福田區副區長馬艷，福田區公安分局黨委副書記、政委張欣之，福田區衛健局黨組書記、局長兼區衛生工委書記姚泉百，福田區沙頭街道黨工委書記鄭輝，福田區沙頭街道黨工委副書記、辦事處主任徐勇。

一周內粵警隊再有高層罷免

通報還稱，上述人員和其他責任人的問責調查正同步進行。

8名丟官者包括沙頭街道黨工委書記和副書記，相信與日前上沙社區和下沙社區城中村爆疫有關。3名副區長中，葉文戈負責處理區政府日常工作，即常務副區長；馬艷分管區衛健局，即姚泉百上司；江峰與副手張欣之、上級黃文雅屬公安系統，未知他們牽涉的具體問題。這是一周之內廣東警隊再有高級警官因防疫問題遭罷免，廣東公安廳副廳長黃守應及東莞市公安局長畢洪波日前丟官，本報之前曾引述消息人士稱，東莞大朗鎮看守所本月初扣押一名陽性外籍疑犯，導致所內爆疫。

深圳部分地區巴士地鐵復運

不過，已封城的深圳和東莞均有逐步開放之勢。深圳原本要求14日至20日停止一切非必要流動與活動，全市巴士、地鐵停運，非城市保障型企業停止運營或居家辦公。不過，深圳市疫情防控指揮部昨發通告稱，即日起「已實現社會面動態清零」的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區恢復正常工作和生產經營，巴士、地鐵也恢復營運，但仍禁止前往其他區。東莞市疫情防控指揮部則表示，未發生本土疫情的鎮街或園區昨起恢復巴士、地鐵運營。

據國家衛健委通報，周四（17日）內地新增本土確診2388宗和新增本土無症狀感染1904宗，其中深圳分別為69宗和36宗，東莞僅10例無症狀感染。

（新冠疫情）