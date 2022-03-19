北京聞風：內地多措並舉穩經濟 ／文：鍾鳴九

今年首兩月經濟勝預期

15日，國家統計局發布2022年1-2月份經濟數據。數據顯示主要生產需求指標回升，經濟恢復好於預期：規模以上工業增加值同比增長7.5%，比上年12月份加快3.2個百分點；固定資產投資同比增長12.2%，比上年全年加快7.3個百分點；社會消費品零售總額同比增長6.7%，比上年12月份加快5個百分點。國家統計局新聞發言人付淩暉表示，這是宏觀政策發力和市場主體努力的共同作用，為今年一季度開好局奠定了堅實基礎。

受俄烏衝突升級全球避險情緒上升、美國證交會依據《外國公司問責法》推出「預退市名單」，以及一些國際投資者做空中國股票等多重因素影響，近期中概股集體大跌，A股、港股亦受波及，投資者擔憂情緒加重。

16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議再度重申堅持以經濟建設為中心，並釋出明確信號：「保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行」。

同日，「一行兩會」發聲。央行表示，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，大力支持中小微企業，堅定支持實體經濟發展。銀保監會表示，積極出台對市場有利的政策，要大力支持直接融資，促進融資結構優化。證監會表示，資本市場平穩運行具有堅實基礎，市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢。

多部門喊話和表態為市場注入了強心劑。A股、港股、中概股都迎來反彈。但資本市場亦期待相關舉措盡快落地。從中央透露的信息來看，對中概股，中美兩國監管機構保持接觸和溝通，達成合作方案可期。房地產市場風險應對方案和向新發展模式轉型的配套措施值得關注。同時對平台經濟「規範、透明、可預期的監管」及「慎重出台收縮性政策」等定調也將穩定市場預期。

國務院增設兩局力推創新

值得注意的是，16日晚，國務院國資委網站公布成立科技創新局、社會責任局。該兩局將組織指導央企深入實施創新驅動發展戰略等。這是中國進一步完善國資監管體制機制、推動高質量發展的舉措。在中國穩經濟的舉措中，創新將被置於更重要位置。

文：鍾鳴九