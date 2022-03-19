外交部安全專員晤俄大使 談兩國反恐合作

另中新社報道，聯合國安理會17日審議烏克蘭難民問題。中國常駐聯合國代表張軍說，當務之急是要呼籲各方保持最大克制，保障婦女、兒童在內的所有平民安全和基本人道需求，防止發生更大規模的人道危機。張軍說，中方對烏克蘭人道局勢不斷惡化深表擔憂，對有關平民傷亡和難民人數增加的報道感到痛惜。中方支持有關當事方保持溝通，確保人道走廊安全暢通，繼續為人員撤離和人道救援提供便利。

中國購美玉米量創今年新高

張軍強調，中國紅十字會已向烏克蘭提供三批人道援助物資。其中第三批物資包括兒童奶粉和棉被等，重點幫助烏克蘭紅十字會救助受衝突影響的流離失所兒童。

因俄烏開戰令烏克蘭穀物出口陷入困境，春季播種也成問題，推動芝加哥玉米期貨價格上漲。彭博社報道，美國農業部周四（17日）的數據顯示，中國上周採購了9月1日開始的新一季20萬噸玉米，創下去年12月以來的最高水平。由於中國一直從烏克蘭採購玉米，故此次成交引人矚目。