外交部安全專員晤俄大使 談兩國反恐合作

【明報專訊】中國外交部涉外安全事務專員程國平昨日會見俄羅斯駐華大使杰尼索夫。據中國外交部官網，程國平向杰尼索夫介紹了今年中國「兩會」的情况，並就中俄雙邊關係及兩國的反恐安全合作等問題交換意見。在中國外交部的簡訊中，並未提供更多的細節。
另中新社報道，聯合國安理會17日審議烏克蘭難民問題。中國常駐聯合國代表張軍說，當務之急是要呼籲各方保持最大克制，保障婦女、兒童在內的所有平民安全和基本人道需求，防止發生更大規模的人道危機。張軍說，中方對烏克蘭人道局勢不斷惡化深表擔憂，對有關平民傷亡和難民人數增加的報道感到痛惜。中方支持有關當事方保持溝通，確保人道走廊安全暢通，繼續為人員撤離和人道救援提供便利。
中國購美玉米量創今年新高
張軍強調，中國紅十字會已向烏克蘭提供三批人道援助物資。其中第三批物資包括兒童奶粉和棉被等，重點幫助烏克蘭紅十字會救助受衝突影響的流離失所兒童。
因俄烏開戰令烏克蘭穀物出口陷入困境，春季播種也成問題，推動芝加哥玉米期貨價格上漲。彭博社報道，美國農業部周四（17日）的數據顯示，中國上周採購了9月1日開始的新一季20萬噸玉米，創下去年12月以來的最高水平。由於中國一直從烏克蘭採購玉米，故此次成交引人矚目。