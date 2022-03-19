美卿：援俄華將付代價 京官：不接受脅迫

美無提供中國援俄證據

美國務卿布林肯周四（17日）表示，擔心中國正直接向俄羅斯提供軍備，警告「美國將毫不猶豫地讓中國付出代價」。他指，中國有責任嘗試說服普京結束戰爭，但其正朝着相反的方向走。路透社昨引述官員消息指出，華盛頓方面一直沒有提供證據，證明中國表示願意幫助俄羅斯。莫斯科否認向中國尋求軍事援助；中國外交部亦斥「虛假信息」。

《環球時報》昨引述中方不具名官員表示，中國從發展中美關係，以及在烏克蘭問題上勸和促談、敦促美方採取正確立場的需要出發，同意了美方有關通話的提議。

該官員批評，但美國一些高官這兩天密集發表不負責任的言論，散播虛假消息；「誰是光明磊落，誰在心懷鬼胎？誰在緩和局勢，誰在加劇緊張？誰在勸和促談，誰在拱火澆油？」。他強調「中方決不接受美國威脅脅迫的做法」。如美方採取的措施損害中方正當利益，中方必將作強有力回應。

習與南非柬國元首通話涉俄烏

在通話前，習近平同日稍早還與南非總統拉馬福薩、柬埔寨首相洪森通話，均討論到烏克蘭局勢。新華社報道，習與拉馬福薩一致認為，兩國在烏克蘭問題上立場非常相近，支持俄烏通過對話談判解決爭端。習與洪森一致認為，應秉持平衡公允立場，為勸和促談作出積極努力。