航母山東艦越台灣海峽 美艦尾隨

趙立堅：不應與元首通話聯繫

外交部發言人趙立堅回應路透社提問時表示，「我覺得山東艦航母有例行的訓練安排。我們不應該把這個事情跟中美元首的溝通聯繫在一起。我覺得你可能是太敏感了吧。敏感的是你，恐怕不是台灣海峽」。

路透社引述消息人士表示，當天上午10時30分左右，山東號現蹤在金門西南方約30海里處；美軍對山東號在拜習通話前通過台灣海峽不敢大意，美軍拉爾夫·約翰遜號也向北航行通過台灣海峽，與台灣軍方聯合警戒。

台媒CTWANT報道，一位民眾昨日中午搭機前往金門，在降落金門尚義機場前10分鐘，發現海面上有一艘巨艦通過金門外海，當時他以為是美軍航母，趕緊用手機拍下畫面，結果經比對才發現是山東號，他表示可以首次目睹大陸航母經過台海，是很難得的經驗。

對此，台國防部表示，「國軍會運用聯合情監偵系統全程掌握、監控台海周邊敵情以及中共機、艦在我台海周邊海空域動態，並依照標準程序進行應處，以確保國家安全。」

山東號是中國大陸最新航母，於2019年開始服役。山東號曾於2019年12月26日，由南向北航經台灣海峽北駛，是首次穿越台海；2020年12月20日再度進入台海，由多艘艦隻伴護。今次是山東號第三次穿越台海。

專家：甲板上無艦載機 料返廠保養

熟悉中共國防事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時分析，山東艦母港雖然在三亞，但因建造地是大連造船廠，此次往北航行，可能是回去大連定期保養或大修。林穎佑認為，雖不清楚戰機是否在山東艦機庫內，但若以圖片觀察，甲板上並無艦載機，應非執行戰演訓任務、也非「秀肌肉」；推測在俄烏戰爭敏感時刻，大陸不想製造容易被外界解讀展現軍力的議題，引發不必要揣測。