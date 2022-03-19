電晤拜登 習：為烏危機作「各自努力」 提台海問題 稱美誤判華戰略意圖

此次是俄軍侵烏以來，中美元首首次直接對話，也是習拜二人第四次以中美元首身分對話。對話由晚上9時許開始，至10時52分結束，歷時近兩小時。據新華社報道，兩國元首認為，此次通話是建設性的，責成兩國團隊跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出「各自的努力」。

習近平向拜登表示，雙方去年11月「雲會晤」以來，國際形勢發生新的重大變化。世界既不太平也不安寧。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，不僅要引領中美關係沿正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界和平作努力。

拜登重申不願與華打新冷戰

通報先重點提中美關係，習指出，他與拜登都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域加強溝通對話。惟目前中美還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇愈來愈多挑戰。「特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視」。

習：北約應與俄對話 化俄烏憂慮

拜登提到，50年前，美中發表「上海公報」。50年後，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。他願重申：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。他願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

針對烏克蘭危機，拜登表示願同中方溝通，防止事態升級。習指出，當務之急是繼續對話談判，早日停火止戰。「烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統」。各方應共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平，美國和北約也應與俄開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

針對制裁，習強調，中美要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活，實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、產業鏈供應鏈等嚴重危機，使世界經濟雪上加霜。他稱，有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

兩國對通話表述各異

兩國官方事前公布通話消息時，表述各有不同。外交部提到通話是「應美方邀請」，兩人將就「中美關係和共同關心的問題交換意見」。白宮則提到，兩位領導人將「討論管理兩國之間的競爭、俄烏戰爭以及其他共同關切的議題」，通話是中美雙方「相互同意」的。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676