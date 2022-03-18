張文宏：新治療方案刪療效不確定藥物

「澎湃新聞」報道，在上海疫情防控新聞發布會上，張文宏稱，診療方案出台後，他在感染傳染病領域邀請了五六十位專家在網上進行了一次閉門討論，結論是「這次診療方案是目前所有版本中最科學、最好的」。張文宏說，比如出院後管理，現在定為7天，7天須有科學依據，當病毒載量低到一定程度後，就不再具傳染性，居家7天再做一次核酸檢測就可以了。對於以前出院到隔離點待兩個禮拜，這是一次大調整。

張文宏又說，現在看到病毒都喜歡講Ct值，認為越低越好，但這並不科學。基於國際上連續兩年多的抗疫，大家做出大量科學研究，這次標準調低也是一個非常重大的調整，「意味着我們不會在醫院隔離非常久的時間，換句話說，出院的人就可以提早了」 。張文宏還提到，方案還刪去了以前沒有效果或效果不確定的所有藥物。

輕症集中隔離 專家:減醫療負擔

「極目新聞」報道，中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟昨也就方案表示，對輕症集中隔離管理，不僅有利於降低診療負擔和醫療成本，也能防止再傳播，有利於遏制社會對於病毒的非理性恐慌。。

（新冠疫情）