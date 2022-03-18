曾報「流調中最辛苦的中國人」捱批 《中國新聞周刊》副總編退休

報道記者被點名不獲轉為正式員工

由中新社主管的《中國新聞周刊》，在1月發布「流調中最辛苦的中國人」的報道，引起輿論高度關注。據知情人士向本報證實，該報道被中新社通報批評，同時被批評的還有該周刊社會部主任劉向南、副主編韓永。陳曉萍本月初55歲生日當天宣布退休，正式離開工作超過20年的新聞機構。陳曉萍其後在社交媒體平台發文指：「做了二十年，留下三個字。再見！」並配上《周刊》寫着「說真話」的雜誌封面圖片。

陳曉萍在2003年全程參與對SARS疫情的報道，亦負責2020年武漢疫情的編輯工作。她過往受訪表示，在疫情報道中，一直強調一點「報道者要有發現『真問題』的能力」。

消息指，陳曉萍退休後，負責《周刊》新媒體部門的總編輯王晨波將接管編輯部，曾任中新社經濟部副主任的周銳，則成為新任副總編緝。至於負責報道的記者趙翔，則被點名不允許「轉為正式員工」；他早前在社交平台發文稱「開始求職」。該報道全文仍可在微信公眾號閱覽，但被禁止分享。

（新冠疫情）