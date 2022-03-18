孫春蘭要求吉林最短時間社會面清零

長春16官員被懲處

內地前日新增2342宗本土感染個案，包括1206宗無症狀感染個案。新增個案近半來自吉林省，佔1157宗，亦是當地連續5天「破千」。主要集中在吉林市及長春市。福建、上海及河北等地都有過百宗本地感染。新華社報道，孫春蘭周日至周三（13至16日）在吉林省實地考察了九台一中、吉林大學、吉林農業科技學院等疫情較重的學校以及方艙醫院、封控小區、疾控中心、指揮調度中心，要求提升阻斷疫情傳播的速度和力度，用最短時間實現社會面清零。

長春市昨日宣布，處分長春市、吉林市16名黨員幹部及公職人員。長春市衛健委主任高玉堂，須對市內防控準備不充分、組織調度不順暢等問題，負主要領導責任。他被免去職務，受到黨內嚴重警告處分。

此輪疫情中，吉林農業科技學院、長春市的九台第一中學爆發疫情。通報指，吉林市教育局黨組書記、局長楊偉光，因應急處置措施不當，導致疫情在學校內大範圍傳播，受黨內嚴重警告處分；另九台區衞健局局長高中寶、九台區教育局局長汪家偉亦被免職及記大過。

（新冠疫情）