政治局常委分析疫情 習促快速控疫 深圳爆疫居民突遭轉移隔離 網民抗議寵物不准隨行

廣東周三新增逾150宗個案，集中在深圳和東莞市，其中深圳有91宗。深圳昨日宣布，鹽田、光明、坪山等五區「社會面清零」（即密接者被集中隔離，傳染源被阻斷，社區面不存在新增病例）。機關事業單位等恢復工作和生產。

福田上沙的塘晏村有27個案，早前已因疫情封控超過兩周，前日部分大廈的居民突然被通知要收拾行李，即日轉移地點隔離。居民形容「等到的是一問三不知的撤離通知」，不知自己會去哪裏隔離，打電話熱線以及政府熱線，都獲回覆沒收到通知。有人被接上大巴後等候五六小時，結果到了酒店要求支付隔離費用1400元人民幣，「車上一度陷入一整個尷尬且無助的狀態」，想投訴甚至報警，最後直到酒店同意不收費，車上人才下車入住。

有學生不滿宿舍突被徵用 當局撤決定

同一時間，有深圳信息職業技術學院的學生在網上投訴，當局在未諮詢過學生意願下，將學生宿舍徵用為隔離設施。「光明日報」昨報道，該校黨委宣傳部表示，按照上級安排，學生宿舍不再被徵用，校方已告知所有學生，並在做安撫工作。

一名塘晏村的居民昨日向本報表示，最新消息變成按個人意願，選擇轉移地點隔離或居家隔離，「願意走就走，不願意走就留」，但也未告知如果選擇走的話，將去哪裏隔離。

居民稱隔離通知含糊 後按個人意願

另外有網民投訴指，防疫人員不准家中寵物隨行，而且將會上門用高濃度的消毒劑消毒，擔心滯留在家的寵物安危，「它們呆在家裏一起和病毒一樣被消殺嗎？」微信公眾號「深圳和它」發出倡議信，請求政府允許寵物與主人一同隔離。深圳衛健委昨日發出通告，已委託專業機構，安排寵物臨時寄養服務，同時允許小型寵物跟隨居民隔離；大型寵物安置方式仍在研究。

另外中共中央政治局常委昨開會，分析疫情形勢。總書記習近平要求部署從嚴做好疫情防控工作，加強對疫情重點地區的防控指導，「快速控制局部聚集性疫情」，對因失職引致疫情失控的領導幹部要依法查處、嚴肅問責。

習強調，要始終堅持人民至上、生命至上，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。要統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更有效措施，「努力用最小代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

（新冠疫情）