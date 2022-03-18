汲俄制裁教訓 專家倡減持發達國國債

經濟學博士、宏觀投資人金鐘昨為觀察者網撰文稱，過往美國國債是無風險資產的典型代表，但如今美國制裁俄羅斯和伊朗兩個中央銀行，歐洲制裁俄羅斯中央銀行。對俄而言，幾千億原本以為無風險的發達國家國債現在可能連本金都拿不回來。根據各國政要發言，美歐看起來對於這個制裁工具效果十分滿意。「未來，這麼順手的工具，歐美用來制裁別人恐怕也順理成章」。

金鐘指出，外匯儲備的地緣政治風險已大到每個國家都不得不重視的地步。目前中國外匯儲備約有3.3萬億美元，絕大多數都是發達國家國債，認為「雞蛋不要放在一個籃子裏」。「分散投資，就是考慮將持有資產的範圍從主要發達國家擴大到大多數發展中國家」。文章認為，此時保值增值應是中國的次重點，首要目標則是保證外匯儲備本金安全。

分散投資 外匯買自然資源

文章又認為3.3萬億外匯儲備太多，「投資在發達國家資產的數額恐怕也過高」。所以應加大進口，將外匯花出去。首選是高科技產品，可惜當前大部分走不通。但可大量購買自然資源和大宗商品，包括石油。增加油儲等又可增加基建，刺激內需。最後還要加快推進人民幣國際化。文章最後稱，「抓緊時機，補齊短板正是當前最緊迫的任務」。