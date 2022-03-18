美控5人涉助中國監控騷擾異見者

涉謀破壞華裔國會參選人競選

「美國之音」和《紐約時報》報道，司法部稱，林啓明為中國國安部工作，去年9月在紐約雇私家偵探調查一名華裔國會參選人，受害者是六四學生領袖。起訴書沒提及該參選人名字，但描述與正競逐衆議院席位的熊焱相符。熊焱位列北京通緝21名八九民運人士名單，上月現身華人社團舉辦的反對設立六四紀念館活動，惹起非議。

檢察官指出，林啓明對偵探說，若找不到傷害熊焱聲譽的信息，就捏造性醜聞，比如「找個女孩……或者看看他去不去嫖娼，拍點照片，類似這些」。去年12月，林啓明在語音留言中提議偵探，把熊焱「打到不能競選」或製造車禍，「他就徹底完了」。剛從烏克蘭返美的熊焱稱，過去數年大部分時間在軍中生活，沒有感到人身安全受威脅，司法部沒聯繫他。

一人用民運者身分收集情報

王書君是紀念胡耀邦趙紫陽基金會發起人之一，他被控從2015年起充當中國政府代理人，利用民運人士身分和在華人社區地位，收集活動人士信息，並電郵給中國國安部。2019年4月王從中國帶回一份手寫文件，上有中國知名異見人士的名字和聯繫方式，一年後名單中的一名香港活動人士在港被捕並坐牢。