歐盟推大型基建招標新規 限制中企競標

德國之聲中文網報道，中國企業經常以無可比擬的價格優勢在歐盟公共項目招標中成為贏家，但歐盟企業卻不能參與中國境內的公共項目競標，為應對這一不公平的市場准入狀况，歐盟推出新的保護機制。《法蘭克福彙報》指出，新規並非專門針對中國，而是適用於所有不對外開放本國公共項目競標市場的國家，包括美國一些州，但事實上這項法規矛頭直指中國。

歐洲議會首席談判代表卡斯帕里（ Daniel Caspary）稱，對他來說新規首要目的是讓中方對等開放市場，同時也為防止中資企業人為壓低競標價格，以贏取大型項目。報道稱，歐盟正式禁止中國企業參加公共項目招標之前，還會再敦促北京開放中國市場。

華電信公司遭美釘牌 京促停打壓

另外，中國商務部發言人高峰昨在例行記者會就FCC撤銷中資公司電信牌照稱，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情况下惡意打壓中國電信企業，中方對此堅决反對。高峰表示，美方應立即停止無理打壓中國企業及將經貿問題政治化的錯誤做法，中方將採取必要措施，堅决維護中國企業合法權益。