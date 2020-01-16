F-35東海遇殲-20 美軍：指揮控制印象深 稱對殲-20定位下定論尚早 專家：炫耀東海態勢感知能力

明報記者

據「飛行國際」（FlightGlobal）網站前日（16日）報道，威爾斯巴赫沒有透露F-35遭遇殲-20的具體時間，以及這種情况發生的次數。 威爾斯巴赫是在美國空軍協會米切爾航空航天研究所的一場視像對話中透露前述信息。

「我們注意到，他們把殲-20飛得非常好。我們的F-35最近在東海上空與殲-20進行了相對近距離的接觸——並不是交鋒（engagement）。殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻。中國空軍在東海空域還有一些其他機型，他們的飛行指揮和控制都非常優秀。」

威爾斯巴赫認為，殲-20飛得專業，「至於他們打算用殲-20做什麼，或許它會像能夠執行多種任務的F-35，還是更像定位於爭奪空中優勢F-22，現在確切地下結論還為時尚早」。

解放軍的空警-500預警機也被威爾斯巴赫提及，他稱這款預警機發揮了重要作用，「他們的一些超遠程空對空導彈得到了空警-500的協助」。「飛行國際」報道稱，威爾斯巴赫此番言論是在暗示，空警-500可能會在戰鬥中為中國戰鬥機識別和分配目標。

黃東：殲-20優先空戰與F-35不同

殲-20戰機2017年服役，目前至少列裝在解放軍東部戰區空軍及北部戰區的「強軍先鋒飛行大隊」。澳門國際軍事學會會長黃東對本報稱，中美空中遭遇是遲早發生的事，因為殲-20必然要出海。黃東表示，據他掌握的消息，威爾斯巴赫談到的相遇事件應發生在去年。在中美角力逐漸升溫的背景下，「太平洋美軍有點不甘寂寞，不想被駐歐美軍搶風頭而放風吧」。

據黃東分析，F-35與殲-20定位不同，殲-20優先空戰，第二位是多功能例如對地攻擊，F35則相反。同為隱形戰機，殲-20是真正重型戰機，F-35在重型門檻，叫中型或重型均可。黃東說，以科技水平而論，二者在伯仲之間；「但以體系作戰能力、隱形飛機作戰經驗同數量，則殲-20自然遠遠不及F-35」。

專家料美軍當時正針對華演習

「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）主任胡波表示，F-35和殲-20戰鬥機能出現相對近距離的相遇事件，事發地點在東海，這可以判定事發背景是美軍正在進行模擬攻擊訓練或者演習中針對中國實施的針對性課目，「看似對殲-20的表現、指揮和控制體系進行了肯定，但本質上是在炫耀美軍在東海有很強的態勢感知能力」。胡波認為，解放軍必定也對美軍行動有詳細掌握，只是沒有對外披露。

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