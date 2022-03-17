央視揭土坑「腳味」酸菜 即食麵下架 聯合執法組封存產品 扣查企業人員

工人腳踩 煙頭扔酸菜

在前天的晚會上，「土坑酸菜」的問題引發廣泛關注。央視報道，插旗菜業是湖南岳陽市華容縣較大的蔬菜再加工企業，為多家知名企業代加工酸菜製品，也為如康師傅等一些即食麵企業代加工老壇酸菜包，號稱老壇工藝，足時發酵。然而，暗訪記者實地探訪證實，該企業標準化醃製池醃出來的酸菜是用來加工出口產品的，老壇酸菜包裏的酸菜則是從外面收購來的「土坑酸菜」。

暗訪記者跟隨公司的貨車，在附近一片農田裏，找到醃製酸菜的土坑。短片顯示，工人們有的穿著拖鞋，有的光着腳，踩在酸菜上，有的甚至邊抽煙邊幹活，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。而這些酸菜在被插旗菜葉收購時，並不需要對衛生指標檢測。

「土坑酸菜」問題涉及岳陽市華容縣插旗菜業、錦瑞食品和君山區雅園醬菜、海霞醬菜、壇壇俏食品等5家企業。壇壇俏食品的負責人直言：「現在我們做的這個酸菜，裏面的防腐劑是超標的，夏天一般會超過2至10倍。」

企業割席 康師傅取消合作

事件披露後，統一企業迅速回應，否認使用「土坑酸菜」，還稱最近5年內，插旗菜業已不是公司原料供應商。康師傅表示立即取消與插旗菜業一切合作。各大超市、電商平台則連夜下架了各相關品牌的「老壇酸菜」系列即食麵。

國家市場監管總局昨發布消息，已派出督導組分赴湖南等省，督促當地嚴厲查處相關食品生產經營違法行為。岳陽官方昨亦發聲明指，已由黨政主要領導率領由市場監管、公安等部門組成的聯合執法組，連夜趕赴涉事企業，就地封存所有產品，控制企業相關人員，立即啓動追溯召回外銷產品，並全面停止農戶土坑醃製行為。同時，自昨日起，組織由市場監管、農業、公安等部門組成的聯合執法隊伍，全面排查全市醃製酸菜生產企業，開展全面溯源調查市場上的醃製酸菜產品，防止不合格產品流入市場。