稱不會知而不勸 秦剛：俄烏衝突華沒好處

根據中國駐美大使館網站的譯文,秦剛稱,所謂中方事先知情、默許、縱容等說法是虛假信息,意在推卸責任,抹黑中國,在烏克蘭有6000多名中國公民生活學習,中國是俄、烏最大貿易伙伴,也是世界上最大的原油和天然氣進口國,「俄烏發生衝突,於中方沒有半點好處,中方不可能在知情情况下不予勸阻(Had China known about the imminent crisis, we would have tried our best to prevent it)」。

文章指出,美國一方面尋求中方支持配合,一方面對中方揮舞制裁大棒,是行不通的。秦剛強調,冰凍三尺非一日之寒,歐洲的長治久安有賴於遵循安全不可分割原則,應透過對話形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制,但當務之急是盡快停戰,保護平民不受傷害,中方願與各方保持溝通、止戰促和,切實維護地區和世界的和平穩定。

指台烏問題本質不同

此外,該文提及台灣問題和烏克蘭危機是本質不同的兩件事,一些人不能在烏克蘭問題上强調主權原則,轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整,台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展並最終實現祖國統一。中方將繼續堅持和平統一政策,同時保留遏制「台獨」的一切選項,希望美方切實恪守一個中國原則,不以任何方式支持「台獨」分裂活動,從維護台海長期和平穩定出發,中美要合力遏制「台獨」。