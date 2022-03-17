內地疫策大調整 輕症集中隔離不入院

放寬解除隔離出院標準

央視網報道，最新「診療方案」指出，根據各地反映的「Omicron變種毒株感染者以無症狀和輕症為主，大多不需過多治療，全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資源」等意見，進一步完善病例分類收治措施。輕症者實行集中隔離管理，相關場所不能同時隔離入境人員、緊密接觸者等；普通型、重型、危重型感染者和有重型高危因素的個案應在定點醫院集中治療，其中重型、危重型、有高危因素且有重症傾向的患者應盡早收入深切治療部（ICU）。

解除隔離管理及出院標準方面，原本要求「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）」，改為「連續兩次核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≥35（熒光定量PCR方法，界限值為40，採樣時間至少間隔24小時），或連續兩次核酸檢測陰性（界限值低於35，其他同上）」。原先出院後還須14天隔離管理和健康狀况監測，縮短為7天居家健康監測。

（新冠疫情）