深圳6區嚴居家 大廈隨時封控檢測 居民：可落樓放狗 物資很足夠

深圳在13日晚宣布「封城」一周，突如其來的通告，令當晚出現「居民搶購、IT搬電腦回家」的情况。禁足3日，居於龍華的小言昨向本報表示，他所在小區周一（14日）給每戶發出住戶出入證，一戶只許一人憑證外出買菜。雖然周日有人搶糧，但「深圳從未試過如此大範圍的抗疫行動」，過去兩天樓下超市供應已沒問題，部分食店也有開門做外賣，只是銀行、寵物店等店舖關門。

言談間，小言突然收到短訊通知，居住的大廈要封控，所有人不能外出，等人上門做核酸。「一通知就不能走，不可能有提前預告，讓你還可以準備，深圳的封控不像香港」，雖然不知要等多久，但小言估計只要核酸結果出來，便可解封，並不擔心。

一日一檢 居民稱半小時內完成

居住南山區的阿名表示，他那邊情况不算嚴重，出入只須登記，只要有24小時核酸陰性證明，落樓下放狗散步還是可以。物資方面問題不大，「超市選擇是少了一些，但供應很足夠」，他更笑稱自己周一網購了4箱啤酒，去指定收貨點抬回家，準備在家「慢慢歎」。

現時深圳市民需一日一檢，阿名稱大型小區都有檢測站，不用走很遠，且有指定檢測時間，例如他所在小區是下午4時至8時，「多數半小時內便完成」。至於香港一度賣斷市的連花清瘟膠囊，阿名及小言均表明沒有準備、也不可能準備。2020年8月起，連花清瘟膠囊在內地已不能隨便買到，需要登記個人資料及量體溫。

封城期間物資供應充足、叫外賣方便，仰賴一眾騎手配送。不過因擔心封村無法跑單，前日在南山書城外、海岸城外、萬福廣場以及南海大道等多個位置，都有外賣騎手在露天位置裹被而睡。52歲的劉哥因住家附近的灣廈村「封村」，3天未回家。寶安區白石廈村因改為「只進不出」，有大批在此居住的騎手聚集村口，面臨「進村無工開」或外宿的艱難選擇。《蛇口消息報》則報道，據反映有7名騎手露宿街頭，南山區委組織部臨時調度活動場所，提供休息場所。

內地增逾3000本土感染

廣東前日新增113宗本土感染個案，深圳佔92宗個案。全國方面，新增逾3000宗本土感染個案，包括1194宗無症狀感染，吉林佔最多有1853宗。上海202宗。

深圳大鵬、羅湖、寶安、龍崗等6區昨接連宣布升級封控，要求居民嚴格居家，福田區要求一般居民除非做核酸、領取生活物資、緊急就醫等情形，嚴格執行「足不出戶」。重災區南山、寶安，分別對社區、小區實行24小時封閉管理。另外，早前短暫停工的富士康深圳廠區，已恢復部分生產經營。

明報記者

（新冠疫情）

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