深圳外賣員憂返家禁足 橋底隧道瞓帳篷

據「百姓關注」視頻報道，有外賣員帶上被子並搭好帳篷，在橋底做休息準備，整條隧道都有電單車和帳篷。騎手方先生表示，「有的村被封了，只能進不能出，他們擔心回家後被封，就跑不了單」，於是在橋底過夜。報道指，平台會與政府相關部門安排騎手的住宿問題，並準備物資保障關懷包予騎手。

東莞企業就地隔離 草地搭帳篷

在東莞，據「極目新聞」報道，有一企業被通知就地隔離，員工無法出去，工廠在草地搭滿帳篷，讓員工就地隔離。員工表示，她和工友們都在廠區隔離，晚上就在空地的帳篷休息。

廣東前日錄得48宗確診和68宗無症狀感染，除1宗在中山市外，其餘都在深圳、東莞。東莞前日跟隨深圳，發布全市「暫停非必要流動」通告，公交停運。昨日再發布通告，全市住宅小區、村一律實行封閉式管理，除保障市民生活、城市基本運行的公共服務類企業與保障供港企業外，發生疫情的鎮、街（園區），企業一律停止生產活動。

通告又指，全市除生活必需的生活超市、醫療機構、餐飲類企業（只提供速遞外賣）外，其他營業場所和門店一律暫停營業。

（新冠疫情）