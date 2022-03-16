防疫物資僅足兩三日 吉林促周內社會面清零

吉林省前日（14日）新增超過4000宗陽性個案，其中991宗為無症狀感染，本輪Omicron疫情感染者總數超過一萬。大部分來自吉林市及長春市。當地政府表態清零決心。據《吉林日報》報道，吉林省委書記景俊海前晚在省疫情防控領導小組會議，強調打贏「長春保衞戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰」，要求連夜制定好清零方案。省長韓俊提出，「一周時間實現社會面清零」。

吉林缺檢測人手 招募醫護

「社會面清零」的前提是大規模檢測，將感染者隔離治療。不過當地現時基層檢測人手缺乏，要向社會公開募集專業醫護人員，在以往各地疫情中並不多見。一則「長春市南關區幸福鄉現急需核酸檢測醫護人員」的求助消息在網絡流傳。與幸福鄉同屬長春市的鴻城街道、全安街道亦在網絡求援。財新網引述當地一名護士指，該鄉現有40名檢測人員，尚缺10餘人。鴻城街道醫護人員表示，街道原配備的40至60名醫護人員，負責7萬多人的檢測，目前缺10至20人。

人力緊缺的同時，醫療防疫物資嚴重匱乏。吉林省衛健委副主任張力昨透露，全省醫療防疫物資只能滿足2至3天需要，正全力爭取各方支持。吉林省紅十字會昨發出募捐倡議書，募捐包括外科口罩、防護服等物資。黑龍江、河南等5省區，已派出醫療隊及負壓救護車支援。

全國方面，在新增逾5000宗確診中，山東有213宗。河北新增13宗確診個案和185宗無症狀感染，主要集中在北鄰北京的廊坊市，當地即日起嚴格實行封控管理，人員只進不出。解封僅一個多月的西安，近期累積70多宗個案，昨日再宣布乘地鐵須48小時核酸陰性證明，市民「非必要離市」。

增5000確診 專家：未來數周可控

國家衛健委指，本月截至周一累計新增1.5萬宗個案，多涉Omicron變種病毒，波及28省。中疾控流行病學首席專家吳尊友指出，Omicron感染者沒有症狀或症狀特別輕，難以發現。在動態清零總方針指引下，落實各項措施，相信疫情「在未來數周一定可獲明顯控制」。

另外，《健康時報》統計，2月以來疫情多地散發，60名幹部因履職不力、失職失責等問題，被問責處分，包括吉林省吉林市長、長春衛健委主任被免職，近日廣東省公安廳副廳長等6人，也因東莞看守所爆疫被免職。

（新冠疫情）