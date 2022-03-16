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台紡織廠大火 濃煙升半空

【明報專訊】位在台灣台南市山上區知名成衣大廠宏遠紡織，昨日上午10時半發生大火，火勢迅速延燒，冒出大量濃煙，在20公里外都可清楚看到。至下午4時大火始被撲滅，暫無傷亡。

（中通社）

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