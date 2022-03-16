六四學運領袖李進進遇刺亡 25歲女疑兇被捕

李進進1955年出生，湖北人，1978年畢業於中南財經政法大學法律系，後就讀北京大學法律系博士研究生，曾任北京大學研究生會主席，1989年學潮時創建北京工人自治聯合會，六四後被關押兩年。他在1993年前往美國。從1998年開始進入在紐約從事律師事務，生前擔任中國民主黨全國委員會監察委員會主任委員。

據紐約市警察局消息，周一上午11時44分，警方接報警電話，稱在109分局轄區的39大道136-56號發生襲擊事件，警察抵達辦公室後，發現一名失去知覺的66歲男子，他的身體和頸部被刺傷。受害人被送院後證實不治。

美國之音報道，警方消息稱，被害的是李進進，當時他的身體和脖子等要害部位被刀捅，警察在現場拘捕涉案的25歲華人女疑兇張小寧。

李進進的友人、律師朱偉說，女嫌犯當天去李進進律師樓的目的就是去行兇。據稱是別人幫她辦身分的案子，沒有成功，她要求李律師接手去告別人，說別人把她的案子辦壞了，但李律師不同意。

另一名學運領袖王丹在李進進遇害後發出訃告，稱讚李進進在中國民主運動低潮時，信念堅定，熱情如一，愛憎分明，慷慨仗義，深受同仁們愛戴。訃告稱他不僅是策劃和實施民運事件時充分信賴和依靠的戰友，同時也是生活中不可或缺的朋友。他的去世是民運的重大損失，也是個人難以承受的損失。