京關切美「錯誤言行」 促認清台問題敏感性

央視稱美關切京台海挑釁舉動

據央視報道，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，也表達美方對北京在台海挑釁舉動的關切。

楊潔篪表示，台灣問題事關中國的主權和領土完整。美方在中美三個聯合公報中都明確承認只有一個中國，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持「台獨」的承諾，但行動與表態明顯不符。

楊潔篪強調，中方對近期美在涉台問題上的一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作的承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。

另據中央社，台外交部昨表示，台美溝通管道順暢，美國會前與事後都在第一時間向台灣簡報會議內容，但基於雙方慣例與默契，相關細節不方便對外說明。

中通社分析，對比中美官方對此次會晤釋放的消息，儘管雙方在前半部分都持肯定態度，但後半部分卻相互齟齬，尤其是在台海問題上，中方指美方言行分裂，美國則將「台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前，並強調對北京方面在台灣海峽「挑釁行為」的擔憂。

（中美角力）