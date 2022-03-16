楊潔篪蘇利文羅馬會晤7小時 談及烏克蘭台海 京促俄烏和談 美警告助俄將制裁

【明報專訊】政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一同美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）在意大利羅馬舉行了長達7小時的會晤。昨（15日）雙方披露相關內容。對於烏克蘭局勢，中方稱堅決反對任何散佈不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行，又稱致力於勸和促談，推動局勢盡快降溫。美方則警告，如果北京幫助莫斯科入侵烏克蘭，將面臨經濟懲罰和被全球孤立。
中美兩國的羅馬會晤全球關注。白宮昨發布百餘字的聲明，表示這是繼去年11月份「習拜視像會」後進行的。蘇利文提出了美中關係中的一系列問題，並就俄羅斯對烏克蘭的戰爭進行了實質性討論。他們還強調了保持兩國溝通渠道開放的重要意義。
官媒：美曾倡1月會晤 中方拒絕
與美方簡短聲明不同，中方發表了兩份共千餘字的會晤通稿。兩份通稿就台海局勢（見另稿），以及烏克蘭局勢闡明中方立場。央視旗下微信公衆號「玉淵潭天」披露，此前美方曾提議在1月10日左右，促成雙方在羅馬會晤。但中方拒絕，原因是2月4日將舉行北京冬奧會開幕式。
據外交部官網，楊潔篪表示，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。希望美方將拜登總統作出的不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國等承諾落到實處。楊潔篪也就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方嚴正立場。
對於烏克蘭局勢，楊潔篪指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。
楊潔篪表示，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。鼓勵相關各方開展平等對話，按安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。同時，楊潔篪強調，中方堅決反對任何散佈不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。
楊潔篪稱反對抹黑中方言行
美方暫未披露更多會談內容。路透社稱，中美就俄烏戰爭進行了大量討論。據美方官員透露，蘇利文向楊潔篪表示，「美國及其盟友和合作伙伴的團結……將讓俄羅斯為自己的行動付出代價」。該名官員表示，會談「很激烈」，反映了「當下的嚴重性」。這些交流是「坦誠的」，但沒有產生具體的結果。
另據CNN報道，消息稱北京對向俄羅斯提供軍事和財政援助，持開放開放態度，但目前尚不清楚北京是否打算提供這些援助。 消息亦透露，俄方還請求中國提供軍用口糧等其他形式援助。對於俄羅斯請求中國援助，外交部早前曾指是針對中國的虛假信息。
《環球時報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，從目前來看，華盛頓試圖在烏克蘭問題上對中方施壓的目的顯然沒達成。中通社稱，雙方「進行了坦誠、深入和建設性溝通」，意味着雙方互亮「底牌」及涉多個領域，且磋商沒有失敗，尤其是俄烏衝突，在此次會談中佔比應不小。綜合來看，「繼續往下談」的基調是確定的，這也是此次磋商最大成效所在。
明報記者
（中美角力）
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