楊潔篪蘇利文羅馬會晤7小時 談及烏克蘭台海 京促俄烏和談 美警告助俄將制裁

中美兩國的羅馬會晤全球關注。白宮昨發布百餘字的聲明，表示這是繼去年11月份「習拜視像會」後進行的。蘇利文提出了美中關係中的一系列問題，並就俄羅斯對烏克蘭的戰爭進行了實質性討論。他們還強調了保持兩國溝通渠道開放的重要意義。

官媒：美曾倡1月會晤 中方拒絕

與美方簡短聲明不同，中方發表了兩份共千餘字的會晤通稿。兩份通稿就台海局勢（見另稿），以及烏克蘭局勢闡明中方立場。央視旗下微信公衆號「玉淵潭天」披露，此前美方曾提議在1月10日左右，促成雙方在羅馬會晤。但中方拒絕，原因是2月4日將舉行北京冬奧會開幕式。

據外交部官網，楊潔篪表示，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。希望美方將拜登總統作出的不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國等承諾落到實處。楊潔篪也就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方嚴正立場。

對於烏克蘭局勢，楊潔篪指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到的。中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力。

楊潔篪表示，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。鼓勵相關各方開展平等對話，按安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。同時，楊潔篪強調，中方堅決反對任何散佈不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。

楊潔篪稱反對抹黑中方言行

美方暫未披露更多會談內容。路透社稱，中美就俄烏戰爭進行了大量討論。據美方官員透露，蘇利文向楊潔篪表示，「美國及其盟友和合作伙伴的團結……將讓俄羅斯為自己的行動付出代價」。該名官員表示，會談「很激烈」，反映了「當下的嚴重性」。這些交流是「坦誠的」，但沒有產生具體的結果。

另據CNN報道，消息稱北京對向俄羅斯提供軍事和財政援助，持開放開放態度，但目前尚不清楚北京是否打算提供這些援助。 消息亦透露，俄方還請求中國提供軍用口糧等其他形式援助。對於俄羅斯請求中國援助，外交部早前曾指是針對中國的虛假信息。

《環球時報》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指出，從目前來看，華盛頓試圖在烏克蘭問題上對中方施壓的目的顯然沒達成。中通社稱，雙方「進行了坦誠、深入和建設性溝通」，意味着雙方互亮「底牌」及涉多個領域，且磋商沒有失敗，尤其是俄烏衝突，在此次會談中佔比應不小。綜合來看，「繼續往下談」的基調是確定的，這也是此次磋商最大成效所在。

明報記者

（中美角力）

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