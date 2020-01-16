CNN指俄促華軍事援助 京：假信息

《華盛頓郵報》昨亦引述匿名美國官員稱，俄羅斯已要求中國為其對烏克蘭戰爭提供軍事裝備和其他援助，但這些官員沒有具體說明俄羅斯要求的內容。

對此，路透社引述中國駐華府大使館發言人劉鵬宇表示，「從未聽說俄國提出這類要求」。劉鵬宇稱，烏克蘭當前局勢令人不安，而中國目前的首要之務是防止緊張局勢升級、甚至失控。

在昨日外交部例行記者會上，發言人趙立堅就此回應稱，近期美方在烏克蘭問題上接二連三地散布針對中國的虛假信息，用心險惡。趙立堅說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，中方一直以來為勸和促談發揮建設作用，當務之急是，各方保持克制，為緊張局勢降溫，而不是火上澆油；推動外交解決，而不是使局勢進一步升級。

克宮：俄完全有能力做「特別軍事行動」

另據英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨表示，俄羅斯並未向中國請求軍事援助，俄方完全有能力在烏克蘭進行「特別軍事行動」。

（中美角力）