楊潔篪蘇利文聚首羅馬 美媒：將談俄烏戰爭影響

據央視報道，會晤的地點在羅馬的卡瓦列利希爾頓酒店。外交部發言人趙立堅昨天說，雙方從去年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。雙方將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見，「如果有進一步消息，我們會及時發布。」

彭博社引述美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，雙方會晤的議題將包括俄羅斯侵烏戰爭對地區和全球安全造成的影響，而拜登政府也致力於保持世界最大兩個經濟體之間順暢的溝通渠道。目前，中國是世界上最大的商品出口國，是歐盟最大的貿易伙伴，同時也是美國進口商品最大的來源地。

蘇利文警告中國挺俄將有後果

在會晤前，美方官員曾向媒體吹風，稱俄羅斯請求北京軍事援助。對此，中俄雙方均否認（見另稿）。蘇利文在會晤前一日，曾對美國有線新聞網絡（CNN）稱，華盛頓認為入侵行動發生之前中國就知道俄羅斯正計劃對烏克蘭採取行動，儘管北京可能不了解全部內容。蘇利文警告，華府正在密切關注中國在多大程度上向俄羅斯提供經濟或物質支持，如果發生這種情况，中國將承擔後果。

華府官員料會晤無結果

據路透社報道，拜登政府的一名高級官員說，鑑於中國正「與俄羅斯結盟，以推進他們自己的世界秩序願景」，烏克蘭戰爭及其對地區和全球安全的影響將是蘇利文與楊潔篪會晤期間的「重要議題」。這名官員說，這次會晤是美中為保持開放的溝通渠道，以及管理世界上兩個最大經濟體之間的競爭所做的更廣泛努力的一部分。不過，該不願透露姓名的消息人士補充說，預計會晤不會有具體的結果。

楊潔篪與蘇利文最近一次會晤是在去年10月，兩人在瑞士蘇黎世會談長達6小時，為11月「習拜視像會」鋪路。

（綜合報道）

（中美角力）