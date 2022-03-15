「行程碼」返工時間死機 民眾無法搭車

內地官方將行程碼輔助防疫，用於監測用戶是否曾去過中高風險區域。昨上午9時許，「行程碼崩了」的話題在在微博排在熱搜榜第一，並引發網民熱烈討論，各地網民相繼在有關討論區匯報他們遇到的故障。據微博網民反饋，行程碼打開後大多停留在「當前網絡不穩定」的頁面，難以加載結果。由於不能正常顯示，不少人「寸步難行」，不僅無法順利搭乘交通工具，甚至也難以進入要求出示行程碼的特定場所。

「卡在門口半小時 上班遲大到」

由於本次故障出現在上午上班時間，不少人的正常行程受到影響。有網民表示「被卡在門口半小時，上班遲了個大到」、「屬實崩了挺久……現在沒碼路路難行」。

據《錢江晚報》報道，中國移動10086熱線工作人員表示，經過查詢，發現是中國信通院出現了問題，不僅是中國移動，中國電信和中國聯通也出現同樣問題。

此次行程碼故障約在昨上午11時許得到解決，使用者陸續恢復正常使用。目前，尚未有官方回應「行程碼」究竟出了什麼問題。

「行程碼」於2020年2月上線，全稱是「通信大數據行程卡」，是由中國信通院聯合中國電信、中國移動、中國聯通三家電信企業利用手機接收的數據，通過用戶手機所處的基站位置獲取，為內地16億手機用戶免費提供的查詢服務，手機用戶可通過服務，查詢本人前14天到過的所有地市信息。

（新冠疫情）