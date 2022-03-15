吉林「封省」 深圳封城超市現搶購 街頭人流疏落 東莞禁足一周

明報記者

本輪疫情重災區吉林省昨發出通知，禁止本省人員跨省、跨市州流動。當局宣布，從昨日起，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動；如有特殊情况需出省及所在市州者，須到當地派出所登記，所在單位和社區要全過程監督，返回後按有關規定隔離管控，當局稱會對違反規定者追究責任，被指是形同「封省」。昨日，包括內蒙古、黑龍江、江西、湖南等多地醫療隊赴吉林，預計共有9架醫療包機抵達長春機場，支援吉林省的抗疫工作。

全國增逾2000宗 吉林佔近半

國家衛健委昨通報，內地前日新增本土感染2125宗，其中確診病例1337宗，無症狀感染788宗。最嚴重的是吉林，有1026宗本土感染個案。

深圳促在家工作 居民公司電腦搬回家

國家衛生健康委疾控局副局長一級巡視員雷正龍昨表示，今年3月1至13日，內地已經報告了本土感染者一萬多宗，呈現出「點多、面廣、頻率大」的特點。根據目前情况來看，吉林、廣東、上海疫情還在發展中，部分地方上升的速度還很快，而內蒙古疫情已經處於收尾階段。

深圳市前晚宣布昨日起在全市範圍內開展3輪全民核酸檢測，其間實行巴士地鐵停運、全市社區小區封閉管理、非必要企業停止營業或在家工作等。通報發出後，大批市民前晚趕往超市、街市搶購日用品和食品。網上圖片顯示，不少市民購買大量的商品，而商場和超市貨架上的蔬果、肉類、急凍食品已被搶購一空，商場收銀枱前大排長龍。

過關人潮多 內地居民：比香港安全得多

除了搶購食品，深圳網民也熱烈討論回公司搬電腦、資料回家，有網民調侃「深圳人懷裏抱的不是電腦就是菜」。昨日封城開始後，深圳市面氣氛冷清，街頭人流稀少，馬路上僅有小量的士行走，大部分的商場、超市仍照常營業。而在深圳灣口岸，仍有大量由香港去深圳的人潮，口岸一度有過百人排隊。一名排隊過關的內地居民表示，「深圳封城後，肯定會比香港安全得多」。

據深圳「最大菜籃子」、深農集團旗下深圳海吉星負責人表示，海吉星與全市70多個大型超市、電商平台、連鎖食品企業建立聯繫，確保沃爾瑪、樸樸、錢大媽、美團等鮮活食品線上線下渠道供貨充裕，價格穩定。

當局監控食材價格 哄抬物價罰300萬

深圳市並成立應急生活物資保障領導小組，確定20多家超市和鮮活食品電商作為重點保供企業，按照平時商品存儲量的3至5倍作儲備；對全市18種鮮活食品以及9種防疫用品等價格開展監察，有哄抬物價等違法行為的，最高處以300萬元人民幣罰款和吊銷營業執照的行政處罰。

東莞市疫情防控指揮部昨凌晨亦跟隨深圳市發布「封城」一周通告，暫停所有非必要流動。東莞市公交、地鐵暫時停運。全市小區、村（社區）一律實行「圍合管理」，保留必要出入口並設查驗點。查驗點實行24小時值班值守。

（新冠疫情）

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