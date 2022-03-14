冬殘奧閉幕 習近平出席 國家隊金牌獎牌同居榜首 歷來最佳

據央視、新華社等內地媒體報道，國家主席習近平偕夫人彭麗媛，以及國務院總理李克強等其他6名政治局常委、國家副主席王岐山等黨和國家領導人出席閉幕式。國際殘奧委會主席帕森斯等國際殘奧會官員也一同出席。

「在溫暖中永恒」延續開幕主題

北京冬殘奧會閉幕式的主題是「在溫暖中永恒」，延續了開幕式「一朵雪花」的故事，貫穿北京冬奧會、冬殘奧會開閉幕4個儀式，構成一個完整的故事。主創團隊在鳥巢主場運用一個直徑55米左右的圓形視覺符號貫穿全篇，為雙奧畫下圓滿的句號。下一屆2026年冬奧會、冬殘奧將在意大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐舉辦。

中共中央、國務院昨向北京第13屆冬殘奧會中國體育代表團致賀電。賀電中表示，在北京第13屆冬殘奧會上，中國體育代表團奮勇爭先，奪得18枚金牌、20枚銀牌、23枚銅牌，在金牌榜、獎牌榜居第1位，取得了中國參加冬殘奧會的歷史最好成績，為祖國和人民贏得了榮譽，為成功舉辦北京冬殘奧會作出了重大貢獻。

冬奧場館賽後將對公眾開放

2002年，中國首次登上冬殘奧會的舞台。但直到2014年索契冬殘奧會，中國派出10名選手參賽，其中輪椅冰壺隊獲得第4名，才創造了當時中國參加冬殘奧會的最好成績。中國殘聯理事、代表團秘書長趙素京昨表示，中國代表團在本屆冬殘奧會上實現了歷史性跨越，書寫了中國殘疾人冬季運動的新篇章。

此前，北京冬奧組委遺產項目負責人劉興華稱，北京冬奧會、冬殘奧會所有場館賽後將對公眾開放。他舉例說，如延慶國家高山滑雪中心部分場地將持續舉辦高水平高山滑雪賽事，為專業隊伍提供培訓基地，部分區域也會開放給公眾，供全民健身使用。