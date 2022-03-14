國產快測首賣近30元1支

抗原自測產品是指民眾可按照產品說明書指示，自行採集前鼻腔拭子或者鼻咽拭子樣本，在居家環境下使用，可省去在醫院排隊、掛號、等待檢驗結果等程序。

據澎湃新聞報道，前日晚上內地多家醫藥電商平台發消息稱，已經與萬孚生物等獲批廠家達成合作，自測產品將昨日首發或近日上架銷售。

老百姓大藥房上海門店員工表示，已收到通知可首發售賣新冠自測產品，但需要先登記預約。具體到貨時間還不確定，價格是20隻596元（人民幣，下同，約738港元）。另有有電商平台負責人透露，萬孚生物產品在醫院中標價每支16.8元，零售平台售價應該依此浮動，但具體價格以到貨後廠家及政府價格管控為準。

面對疫情在多地擴散，內地官方正在調整檢測策略，上周五已宣布可在核酸檢測基礎上增加抗原檢測作為補充。《北京青年報》引述業內人士分析，此次「註冊變更」的核心在於，不再限定相關檢測試劑「僅由專業技術人員使用」，其使用範圍將被進一步擴大，包括可用於居家自測、社區健康服務中心檢測等，這將有助於遏制疫情。

（新冠疫情）