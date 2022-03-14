山東縣政府促居民「原地靜止」

靜止要按時開窗 又要「合理膳食運動」

「靜止」期間，除從事疫情防控相關工作的人員、與疫情保障及必要民生相關企業人員和大型商超等工作人員憑縣疫情防控指揮部通行證出入外，其他居民一律居家靜止。但是，當局並未解釋何謂「靜止」。

疫情又起 武漢大學推「雲賞櫻」

另外，現時屬櫻花盛開時節，武漢大學昨發布通告，因應疫情防控，校園將繼續實行嚴格封控管理，不對社會公眾開放；同時，學校將在武漢大學櫻花盛花期開放網絡「雲賞櫻」通道。通告指，封控期間，校外無關人員和車輛一律不得入校；該校師生人員憑本人工作證（學生證）、校園卡經核驗正常出入。「雲賞櫻」通道和相關櫻花美景及櫻花季武大校園文化活動將提前於學校官方微信發布。同時，武大決定推遲原定於3月19日舉辦的抗疫醫護賞櫻專場日活動。自2019年底新冠疫情最先在武漢爆發後，武大2020年辦「雲賞櫻」，去年疫情有所受控期間，曾限定名額進入校園賞櫻。

（新冠疫情）