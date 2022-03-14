6次全民檢測 吉林增2000個案

防控組長：省政府決策部署「不到位」

國家衛健委最新數據顯示，內地前日新增本土感染3122宗，包括1807宗確診及1315宗無症狀感染。據吉林省衛健委昨日通報，吉林省前天新增1412宗本土確診，另有744宗本土無症狀感染。吉林省衛健委副主任、疫情防控工作領導小組辦公室疫情防控組組長張艷在記者會表示，吉林省確診報告的感染者數出現較大升幅，一方面反映Omicron傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難以發現，易形成社區傳播。

張艷稱，吉林市已完成6輪全民核酸檢測、長春市九台區已完成3輪核酸檢測，長春市其他城區亦已做兩輪核酸檢測，通過前期大規模檢測，發現出社區隱匿的潛在感染者。長春市昨日啟動第三輪全民檢測。

張艷又解釋，疫情快速上升另一方面反映個別地區醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限。她指出個別地區應急處置機制不夠健全，對Omicron特點和嚴峻複雜的疫情形勢認識不足、研判不準，貫徹落實省委、省政府決策部署不到位、不徹底，落實「應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管」方面還有差距。

吉林省接種率逾95％

為應對確診急增，吉林市和長春市近日加緊興建方艙醫院，加強對隔離患者的治療。據中新網報道，吉林省疫苗接種率超過95％。

（新冠疫情）