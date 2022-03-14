內地今波疫情已涉及27個省市和自治區，且是自2020年初湖北武漢爆疫以來，規模最大的一次。面對Omicron來勢洶洶，國家主席書記習近平日前提出要「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，顯示中央可能對疫情防控態度有新轉變。

但在中央未有明確指令前，地方官員仍需為出現疫情負政治責任，「寧嚴勿鬆」是他們應對Omicron的策略，做法卻愈來愈引起民眾不滿。

昨日廣東省委宣布省廳副廳長黃守應等6名官員免職，網上則罕見出現大量反對聲音，有網民指出，每次都是免職，愈是這樣，底下的「一刀切」政策愈多。

內地網民：香港官員何時免職？

另外有網民不滿香港有大量確診仍讓港人過關返內地，網民「大明欣一眼萬年」說，「香港就是禍首，廣東官員何其冤枉，偷渡多人，防不勝防，如果廣東都這樣，吉林的官員都應該槍斃了才解恨。」「小肥妹的碎碎念」則說，「香港的官員什麼時候動（撤）吧，按香港的這個疫情管控能力，放大陸死100遍了吧。」

明報記者

（新冠疫情）