深圳封城一周 東莞爆疫6官免職 做3次全民檢測 物資供港企業未停

明報記者

深圳衛健委昨披露，深圳前日新增66宗本土感染，截至昨日累計確診已達868宗。為有效管控疫情傳播擴散風險，當局決定今日在全市範圍內開展三輪全民核酸檢測。

深圳當局要求，在今天至20日這7天內，除了保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業與保障香港供應企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）之外，其他營業場所、門店一律停業。

本報上周揭大朗鎮曾扣押患者

被免職的黃守應今年56歲，廣東雷州人。黃從廣東省公安廳辦事員做起，2009年出任公安廳刑偵局政委，2012年任公安廳經濟犯罪偵查局局長，2018年起任公安廳黨委委員、副廳長。

《南方日報》報道，除了黃守應外，昨日被免職的還有東莞市常務副市長王長青 、東莞市公安局長畢洪波、大朗鎮委書記陳福坤、大朗鎮鎮長方德佳和東莞市衛健局副局長張何。官方通報表示，以上6人和其他責任人的問責調查正同步進行。

官方通報稱，東莞市大朗鎮3月1日發生聚集性疫情，暴露出東莞市重點場所常態化防疫工作「存在短板漏洞」，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責等問題。廣東省委、省政府將堅決貫徹落實黨中央決策部署，「把疫情防控工作作為重大政治任務來抓」；對一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責的問題，將依規依紀依法嚴肅問責。

翻查資料，據廣東衛健委3月2日公布，東莞3月1日錄得6宗本土確診，另有13宗無症狀感染；5宗境外輸入均來自香港。

該看守所由粵公安廳直接管理

本報日前曾接獲消息報道，東莞市第三看守所（大朗看守所）3月初扣押一名陽性外籍疑犯，該疑犯在看守所內確診，導致看守所爆發疫情，3日內累積確診200多宗。東莞市疾控中心數天後證實大朗出現疫情，但僅稱該市新增本土病例均在大朗鎮，已被隔離治療。東莞市第三看守所直接由廣東省公安廳和東莞市公安局管理。

東莞市今波本土疫情首名感染者發現於2月25日，截至上周六（12日）累計報告1025宗核酸呈陽性個案，其中1002宗在大朗鎮。

東莞市十七屆人大常委會第三次會議昨日召開，即通過以上多名涉東莞的官員人事任免，同時決定任命江門市副市長、市公安局局長喬雷為東莞市政府副市長、市公安局局長。

（新冠疫情）

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