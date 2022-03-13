官方學者：中國要與普京切割 選擇世界主流立場

【明報專訊】俄烏戰火蔓延下，北京因與莫斯科關係緊密，拒絕譴責俄軍侵烏而備受壓力。內地網絡流傳一篇據稱是國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉本月5日所寫的文章，提出中國需要盡快與俄羅斯總統普京切割，並放棄中立，選擇世界主流的立場。
美將重獲西方領導權 中國更孤立
作者稱，以學者的個人名義客觀分析戰爭可能的後果並提出對策，供中國最高決策層研判和參考。文章預測戰爭走向，普京難以達到預期目的，俄羅斯陷入困境；戰爭或進一步升級，不排除西方最後捲入戰爭；即使俄傾國力孤注一擲，勉强佔領烏克蘭，也是一個燙手山芋，從此背上沉重包袱；俄羅斯政局可能生變，或被西方瓦解。
至於戰事對國際格局的影響，該文指出，美國將重獲西方世界領導權，西方內部將更團結統一；「鐵幕」再次落下，將形成西方主導的陣營與其競爭者的最後對決，是西方民主與反西方民主的生死決戰；西方力量將有明顯增長，北約將繼續擴大，美國在非西方世界的影響力也將提升；中國在既定框架下將更孤立。
中國是唯一能制止世界大戰國家
文章就中國的戰略抉擇提出，不能與普京綑綁在一起，需盡快切割，且僅餘一兩周窗口期，再遲可能喪失回旋餘地；應避免兩頭不落好，放棄保持中立，選擇世界主流立場，即尊重國家主權和領土完整，這一立場對解決台灣問題也有利。
文章表示，中國要盡可能實現戰略突圍，不能被西方進一步孤立，並藉此機會透過各種努力緩和與美國、西方的關係。另外，應制止世界大戰及核戰爭爆發，中國是世界上唯一具此能力的國家，普京離開中國的支持大概率只能結束戰爭，至少不敢貿然升級戰爭，中國將因此為維護世界和平立下頭功，從中或可為改善與美國、西方的關係找到契機。