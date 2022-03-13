官方學者：中國要與普京切割 選擇世界主流立場

美將重獲西方領導權 中國更孤立

作者稱，以學者的個人名義客觀分析戰爭可能的後果並提出對策，供中國最高決策層研判和參考。文章預測戰爭走向，普京難以達到預期目的，俄羅斯陷入困境；戰爭或進一步升級，不排除西方最後捲入戰爭；即使俄傾國力孤注一擲，勉强佔領烏克蘭，也是一個燙手山芋，從此背上沉重包袱；俄羅斯政局可能生變，或被西方瓦解。

至於戰事對國際格局的影響，該文指出，美國將重獲西方世界領導權，西方內部將更團結統一；「鐵幕」再次落下，將形成西方主導的陣營與其競爭者的最後對決，是西方民主與反西方民主的生死決戰；西方力量將有明顯增長，北約將繼續擴大，美國在非西方世界的影響力也將提升；中國在既定框架下將更孤立。

中國是唯一能制止世界大戰國家

文章就中國的戰略抉擇提出，不能與普京綑綁在一起，需盡快切割，且僅餘一兩周窗口期，再遲可能喪失回旋餘地；應避免兩頭不落好，放棄保持中立，選擇世界主流立場，即尊重國家主權和領土完整，這一立場對解決台灣問題也有利。

文章表示，中國要盡可能實現戰略突圍，不能被西方進一步孤立，並藉此機會透過各種努力緩和與美國、西方的關係。另外，應制止世界大戰及核戰爭爆發，中國是世界上唯一具此能力的國家，普京離開中國的支持大概率只能結束戰爭，至少不敢貿然升級戰爭，中國將因此為維護世界和平立下頭功，從中或可為改善與美國、西方的關係找到契機。