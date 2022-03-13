《華爾街》：習親信何立峰 勢接替劉鶴管經濟

《華爾街日報》引述熟悉相關討論的人士透露，何立峰是晉升分管經濟、金融和工業的副總理的第一候選人，接替現任國務院副總理劉鶴。中共黨內人士指出，對國家主席習近平來說，讓一個親信負責經濟政策，將助力他對中國改革及把中國塑造成一個更加公平和自力更生能力更強的經濟體，而且使中共在實現戰略目標的過程中，在投資和資源的管理方面起到主導作用。

知情人士說，新的領導班子還沒有最後確定，預計在二十大前不會宣布關鍵職位的任命。不過一些人士稱，黨內部分精英人士預計，進入習近平的下一個任期後，何立峰將掌管大部分經濟事務。

現任發改委主任 福建任職25年

上月剛滿67歲的何立峰是廣東興寧人，文革期間在福建當知青，後來做了兩年工人，考入廈門大學，1984年取得財政學碩士學位。何立峰其後在福建任職25年，1985年至1988年習近平到廈門擔任市委常委、副市長，他是廈門市財政局副局長、局長，2000年何立峰成為省會城市福州的市委書記，也曾擔任同一職位的習近平已升任福建省長。何立峰2009年首次離閩，出任天津市委副書記，後又做過天津政協主席。他2014年轉任國家發改委副主任，2017年升為主任，翌年兼任全國政協副主席，躋身副國級。