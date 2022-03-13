與多名「政法虎」有交集 公安部前副部長劉彥平落馬

原國安高官 長期任職公安系統

66歲的劉彥平是河北人，武警少將警銜，目前還是全國政協委員，暫時未知他是否有出席今次全國兩會。劉彥平早年在北京市公安局警衛處工作多年，歷任幹事、副科長、科長、副處長、處長，後獲提拔為北京市公安局副局長。劉彥平後來被調往公安部警衛局，經歷副局長、政委之後，2009年成為局長。

劉彥平2011年8月出任公安部部長助理、黨委委員，2013年6月升任副部長。2015年5月，劉彥平調任國安部紀委書記，後來轉任中紀委國家監察委駐國安部紀檢監察組組長。

與李東生孟宏偉曾任同一職位

李東生2009年擔任公安部副部長，劉彥平當時是公安部警衛局局長，兩人應已相識，2011年至2014年李東生晉升公安部黨委副書記，是劉彥平的上司。孟宏偉從2004年至2018年一直是公安部副部長。傅政華與劉彥平相識可能更早，同歲的兩人早年都在北京市公安局工作，但劉先一步到公安部，傅在北京一路升到政法委副書記、公安局長，2013年與劉一同位列公安部副部長。

另外，「明鏡新聞網」曾引述美國對華援助協會創始人傅希秋牧師稱，2017年劉彥平與公安部國內安全保衛局局長孫力軍，曾到美國勸說流亡富商郭文貴回國，但因涉嫌跨境執法，被美方取消入境簽證。

從2018年至2020年，劉彥平在十九屆中央第2輪、第3輪、第4輪、第5輪巡視中均擔任第十四巡視組組長，分別巡視農業農村部黨組和民政部黨組、中國中化集團和中國建築集團、中央統戰部和中央社會主義學院、中宣部（中央文明辦）和中央網信辦。2020年8月，在向中宣部（中央文明辦）和中央網信辦反饋巡視情况時，劉彥平在整改意見中提出，要强化廉潔風險防控，深化作風建設，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。