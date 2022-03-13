長春封城 吉林爆千宗市長丟官

吉林省自本月1日起，截至前日累計1,433宗本土感染，其中吉林市感染人數最多，確診與無症狀感染合計逾千宗；長春則有超過300宗。長春市前日通知，停止一切非必要流動。全市小區、單位實行封閉式管理。每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資。除市內重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業。

疑為升學率 長春有中學爆疫沒停課

早前位於吉林市的吉林農業科技技術學院爆發聚集性疫情，學生指控校方瞞報、求助無門，校黨委書記張立峰被火速免職。另一個「重災區」長春市九台區亦有學生家長求助，指當地學校九台區第一中學（簡稱九台一中）為了升學率，爆發疫情後沒有停課。

昨日凌晨，吉林省委發布新一輪疫情問責人事變動，決定免去吉林市委副書記、市長王路的職務，王吉任吉林市委副書記，並提名為市長候選人。另一個同樣涉及瞞報的長春市九台區，區黨政一把手同時更換。當局宣布免去原區長李欣的職務，黃憲昱任九台區委書記，提名王濤為九台區長候選人。到了昨晚，長春市委再次發布消息，長春市衛健委黨組書記、主任高玉堂被免去職務。

網民促調查 長春衛健委主任免職

有關疫情瞞報的憤怒情緒，仍然充斥社交平台，一名網民寫道：「繼吉農科事件後陸續曝光九台一中……到現在吉林化纖集團也在求助。吉林疫情都這麼嚴重了，為什麼還沒有全面清查？」

吉林省本輪疫情正值全國兩會召開，在北京出席兩會的吉林省委書記景俊海，3月2日至10日每日以視像召開省疫情防控領導小組會議。兩會前日（11日）閉幕後，景俊海當晚赴吉林市，實地察看吉林農業科技學院。而同樣參加兩會的吉林省長韓俊，則提前從北京返回吉林，上周先後在吉林、長春指導防控。

（新冠疫情）