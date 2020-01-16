1500宗新高遍20省市 深圳停堂食 福田羅湖等5區「4日4檢」 孫春蘭促最短時間社會面清零

七成無症狀 青島逾400宗最嚴重

據國家衛健委數據，內地新增1524宗感染個案，已經是連續兩日破千，其中1084宗是無症狀感染，佔整體近七成。山東青島最嚴重，佔400多宗；吉林亦有400宗，其中人口900萬的吉林省長春巿已封城。廣東省多224宗，主要集中在東莞，有4宗本地個案及188宗無症狀感染。其餘分佈在北京、上海、天津、河北等十多省市，僅剩江西、寧夏、新疆、西藏維持清零。

在前日新增29宗感染的深圳，福田、羅湖等11區發出通告，昨起全面暫停堂食，關閉非生活必需密閉場所，包括網吧、酒吧、戲院等。由本周一至周五，除保障城市基本運行，以及民生、應急等行業外，具備居家辦公條件的機關企事業單位，原則上應居家辦公。

龍華檢測點職員：已逾月沒放假

包括福田、羅湖、南山、鹽田及寶安5個區，昨起連續4日要「每日一檢」，民眾出入公共場所要出示24小時內核酸陰性證明。小區、城中村一律實行封閉式管理，原則上只保留1至2個出入口。全區黨政機關、事業單位除保證基本運轉的人員外，其他人員「一律就地轉為志願者」，參與疫情處置。

深圳自2月15日出現病例，本輪疫情已持續近一個月，截至前日（11日）累計達366宗。過去一個月深圳居民已頻密接受核酸檢測，市民黃先生表示「差不多兩三天做一次，過去兩周基本每天一次」；龍華一名社區基層工作人員亦向本報表示，從過年開始，每個周末全員大檢測，他們都要在檢測點加班幫忙，已經一個多月沒放假，「除了捅喉嚨幹不了以外，其他都要幹」。

另「財新網」報道，深圳市要求昨起，除應急搶險工程，全市建築工地停工4天，工地全員「四天四檢」。待全員陰性、工地要達到安全生產及集中居住管理等要求，才能復工。

上海認隔離賓館有「管理疏漏」

上海新增83宗個案，其中78宗是無症狀感染。當地官方指疫情主要是輸入病例引起，承認是上月改用作入境人員隔離的華亭賓館，出現「管理疏漏」。全市中小學昨起轉為線上教學；大部分戲院已關閉。

面對當前疫情形勢，孫春蘭昨出席國務院聯防聯控機制會議，提到疫情「多發頻發」，防控形勢複雜嚴峻，要求疫情較重地區「從嚴從緊」開展防控工作，阻斷社區傳播，「用最短時間實現社會面清零」。新華社報道，她強調，要堅持動態清零總方針不動搖，堅決「守住不出現疫情規模性反彈底線」。

（新冠疫情）

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