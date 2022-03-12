逾1000宗確診新高 內地准自行抗原檢測 呈陽性須上報

國家衛健委網站昨日公布，為進一步「優化」新冠病毒檢測策略，服務疫情防控需要，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，並制定《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》。根據方案，抗原檢測適用於到基層醫療衛生機構就診，有呼吸道、發燒等徵狀且出現徵狀5天以內的人及須「隔離觀察」者等；社區居民「有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測」，呈陽性者須立即向社區報告。

方案稱，核酸檢測是新冠病毒感染的確診依據。如核酸檢測陽性，不論抗原檢測結果是陽性還是陰性，均視作新冠感染者或確診者採取相應措施；如核酸檢測陰性但抗原檢測陽性，則視同感染者，採取集中隔離等措施。

深圳金準生物採用量子點熒光技術研製COVID-19抗原檢測試劑盒，目前主要銷往歐洲及東南亞。金準董事長章國建昨對本報表示，衛健委的通告與其個人預判相符，即內地未來亦將允許居民自測，為進一步放寬管控做準備。

章國建表示，消息對於已獲批廠商是利好，現時情况是若按程序審批，完成臨牀等系列步驟約需時兩年，「看接下來是否推出配套措施，允許廠商更快走完審批，合法進入市場」。他又補充，快測比核酸檢測更高效，準確度亦不輸，且免除排隊感染風險，相信「既然放開了，將會是趨勢」。

廣交會展館涉疫封場 萬人逃離

內地前天（10日）新增397宗本土感染以及703宗本土無症狀感染，兩者合共1100人，為兩年前武漢疫情平息以來的單日新高。在廣州，琶洲廣交會展館昨因傳出有陽性個案要緊急封館，管理部門下午1時許發出緊急通知，稱接到上級通知，展館即時採取「臨時封閉，不進不出」的管控措施，並要求館內參觀者做好個人防護，保持安全距離。通知引發場內上萬計民衆恐慌，現場影片顯示，大批人紛紛向館外奔逃，更有不少人翻越高逾兩米的圍牆逃離。

該館至昨日下午仍有數千人未能即時離開，被要求做核酸檢測。場館工作人員表示，具體解封時間待相關部門通知。現場消息稱，深圳一名陽性患者抵達當地後被發現，當局需即時封館。廣州市會展業改革發展工作聯席會議辦公室昨午亦發出通知，即日起暫停廣州市內所有展覽活動。明報記者

（新冠疫情）