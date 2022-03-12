北京聞風：兩會對台釋3信息 /文：鍾鳴九

消息人士指出，政府工作報告代表大陸今年政策走向，汪洋的涉台講話，突顯高層對新形勢下兩岸關係的重視。廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，全國兩會期間，中央就對台工作釋放出三個清晰的信號。

明確對台方略 強調和衷共濟

信號一，明確「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，反映出中央在解決台灣問題上已經形成一整套全面、系統的方針、政策、措施，既涵蓋了習近平提出的重要理念和重大政策主張，也是對過去70多年對台大政方針的總結和提煉。「總體方略」一定是一個豐富的體系，包括推進國家最終完全統一的目標，堅持「九二共識」和「一個中國原則」，堅持反對台獨分裂和外部勢力干涉，以及深化兩岸融合發展的政策措施等等。

信號二，強調「兩岸同胞要和衷共濟」，傳遞出中央的態度：推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程，不是大陸單方面的任務，而理應是兩岸同胞共同的使命。

李鵬說，提出「和衷共濟」，就是希望包括台灣同胞在內的兩岸同胞，能夠認清當前台海局勢緊張嚴峻的根源所在，同心協力反對民進黨當局和台獨分裂勢力的分裂行徑，反對外部勢力干預台灣問題的圖謀，自覺投身於兩岸關係和平發展、融合發展，共同維護和平統一的前景。

信號三，強調「堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」，與去年兩會相關表述「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」有所區別。

李鵬指出，目前民進黨當局和島內台獨分裂勢力誤判形勢，以為可以在中美戰略博弈中火中取栗，仗着美國等外部勢力的支持肆無忌憚地進行台獨挑釁，一旦玩火過頭突破紅線，勢必會導致毁滅性後果。

值得注意的是，十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙日前指出，「搞台獨不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡」，吳謙還指出，「對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打」。消息人士透露，這是北京方面對台獨勢力和外部干涉勢力的嚴正警告和震懾，也是維護台海地區和平穩定的負責任的做法。

文：鍾鳴九

（2022兩會）