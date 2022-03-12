李重申堅持「九二共識」 台學者：談判之門未關

而在昨日通過的政府工作報告中，李克強用百多字概括了大陸未來一年的對台工作方針，他說，「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持『一個中國原則』和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業」。

分析：陸對台政策 對民族不利不做

對於李克強昨日的說法，台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，大陸強調「九二共識」，代表兩岸談判的門未關；若不提，「那就要備戰了」。

中央社報道，趙春山稱，大陸指「九二共識」的核心要義是兩岸同屬一中，台灣方面若能按憲法和「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）的相關內容表述即可。

趙春山分析，大陸當前的對台政策是站在「中華民族偉大復興」的高度制定，以民族利益高度處理兩岸問題，「對民族有利就做，不利不做」，若台灣民意不支持統一，強硬而為可能傷及民族利益，那陸方寧願等待。

（2022兩會）