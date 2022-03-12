拆局：「克強經濟學」風靡一時 習李體制一廂情願

從2013年就任伊始，外界對李克強充滿期待。與以往一樣，當時衆人將中國新一屆的領導層稱為「習（近平）李（克強）體制」。但事實證明，這只是一廂情願。隨着中共在內部掀起的反腐風暴，在李克強擔任總理的第一個5年間，中國是名副其實的「習（近平）王（岐山）體制」。身兼中紀委書記的政治局常委王岐山，被認為是領導集體的第二號實權派。

國務院總理的一項重要職責是發展經濟。李克強擔任總理後，「克強經濟學」曾風靡一時。甚至有內地媒體將李克強稱為「破壁者」，認為在中國經濟面臨下行壓力之下，李克強選擇進一步打破海內外、區域界、城鄉間的壁壘，同時被擊碎的，還有陳舊的觀念和思維定勢。

滾滾長江東逝水 剩餘時間「雞肋」

但這一美譽很快就破功了。對於中國未來經濟走勢的判斷，使得中南海「南院」（國務院）和「北院」（黨中央）的矛盾公開化。對中國經濟的走勢及綜合研判，並不是「克強經濟學」，而是習近平提出的「新常態」。

10年間，國際風雲變幻，中國內部也是風起雲湧。中共十九大之後，曾是李克強大秘的楊晶被處分降為正部長級，成為十九大後首個被降級的副國級幹部。這被視為一個隱喻。

昨天的記者會上，李克強雖借長江、黃河不會倒流來形容對外開放不會逆轉。但滾滾長江東逝水，剩下這不到一年的時光，對於李總理而言，恐怕就是雞肋時間吧。

明報記者

（2022兩會）