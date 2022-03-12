「平實低調」結束任內最後記者會 稱疫情最大挑戰 李：盡了最大努力

「今年是本屆政府的最後一年，亦是我擔任總理的最後一年」，最後一次以總理身分出席中外記者會，李克強比起前任總理溫家寶「知我罪我，其惟春秋」的深情告別，顯得平實低調。被問到本屆政府的最大挑戰和成績，他稱本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，還是疫情及對經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

重提「行大道、民為本、利天下」

現年66歲的李克強，2013年起接掌國務院，在當年兩會後首次記者會，他曾稱「行大道、民為本、利天下」，此次記者會亦重提這一句：「記得我出任總理時在這裏召開第一次記者會，也就是在這個大廳，表明要持續發展經濟、改善民生、促進社會公正，這是政府的基本任務，行大道、民為本、利天下，就是要以民之所望為施政所向。」

他續指，政府這些年鍥而不舍、一以貫之，用保持經濟運行在合理區間等方式，來應對周期性的經濟波動；堅定推進改革，減除繁苛，注重保障民生等，「政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們期盼有差距和不足的地方，這些我們是清楚的」。

相信中國經濟一定能爬坡過坎

在本屆政府的最後一年，李形容「中國面臨形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然眾多」，他和他的同事們，會以鍥而不舍的精神恪盡職守，「用實幹來踐行承諾」。他最後總結：「我相信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有社會各界大力支持，中國經濟一定能爬坡過坎，實現全年經濟社會發展的目標任務。」

記者會結束後，李克強向記者揮手告別，中文說完「謝謝大家」後，還即興做英語翻譯「Thank you，thank you everybody」。此次總理記者會，李回答了13個問題，全程兩個小時9分鐘，是近年來問題最多、時間最長一次。李將於明年3月卸任，明年「兩會」後見記者的將會是新任總理。

學者：符合被陽光遮蔽下的角色

內地獨立政治學者陳道銀向本報表示，李在最後一次總理記者會上的表現平淡、沒有太多特色，「符合他現在被陽光遮蔽下的角色」。這不同於江、胡時期的「雙頭制」、「多頭制」，可以有一些個性官員，在「定於一尊」的習時代，「李只是在習的影子之下，怎麼可能有自己的形象？」他又稱，李克強最後講到對外開放不可倒流，「讓人想到溫家寶的告別秀上提的政治改革，某種意義上可謂『其言也善，其鳴也哀』」。

明報記者

（2022兩會）