強調嚴懲拐賣婦孺 稱對受害者痛心

李克強在回答今年政府有何改善民生的考慮和舉措時，最後說：「這裏我還要强調一點，保障人民群衆的合法權益，這是人民政府必須扛在肩上的。最近有的地方發生了嚴重侵害婦女權益的事件，我們不僅為受害者痛心，也對此事十分氣憤。對漠視群衆權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸。保民安和惠民生是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安作為自己的基本職責。」

打擊拐賣、收買婦女兒童是今年全國兩會的熱點，多名人代、政協提出相關議案、建議和提案。全國人大代表、58同城網CEO姚勁波昨在微博透露，他在審議最高法院工作報告時建議，將拐賣婦女兒童買方定罪視同綁架罪，最高法前日回覆稱，對此高度重視，將在今後的工作中認真研究。

鐵鏈女案 人代批最高檢報告着墨少

姚勁波在審議最高檢察院工作報告時又指出，報告中有關「鐵鏈女」案件辦理情况的內容較少，對民意的表達不充分。最高檢表示，高度重視、十分關切此案，報告寫入檢察機關嚴懲拐賣人口犯罪，起訴拐賣婦女兒童犯罪和收買被拐賣的婦女兒童犯罪相關情况，「體現檢察機關深挖歷史積案的決心」，特別是表明，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴，同時對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決依法追訴、從嚴懲治，「就是對『鐵鏈女』案件以及還會有其他一些類似案件的有力回應」。

最高檢稱，正在督導江蘇檢察機關協同公安機關徹查「鐵鏈女」案件，考慮到該案相關事實和證據正在進一步偵查中，沒有寫入今年的報告中。最高檢強調，將進一步加强對該案的跟蹤指導，堅決依法從嚴追訴、從重懲處，案件後續進展情况將及時向社會公布。

（2022兩會）