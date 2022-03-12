李稱堅定擴大開放 「長江黃河不倒流」

日本共同社在最後一條問題，問及外資對共同富裕的目標憂慮，李克強表示，共同富裕是要共同奮鬥，強調中國的對外開放政策，「沒有變也不會變，要說變只會向有利於擴大開放、有利於投資貿易的方向發展」。

他提到，反對壟斷和不正當競爭，防止資本無序擴張，目的是要給依法經營的企業撐腰打氣，確保各類所有制企業、內外資企業平等發展、公平競爭；「中國太大，你要找個案都能找得到。但是從總體上看，中國經濟已深度融入世界」。他又稱，中國會利用《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）實施契機，繼續推進自由貿易，對國企、民企、外企一視同仁，繼續把中國打造成全球外商投資的熱土。

僅提一次共富 分析：因經濟放緩

「我明確地告訴大家，無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流……中國對外開放40多年了，發展了自己，造福了人民，也有利於世界。這是個機遇的大門，我們決不會也決不能把它關上。」

值得注意的是，李克強在本次的政府工作報告中，只提到一次「共同富裕」，沒有提到「第三次分配」等；國家主席習近平參加內蒙古代表團工作組會議時，亦只提到一次共同富裕。《日經亞洲評論》指出，這種變化源於經濟增長放緩，一名李克強領導下的中央政府官員也表達了擔憂。「中小型私企正在失去動力」，並指「如果情况不變，我們多年來建立的強大經濟可能會立即崩潰」。

（2022兩會）