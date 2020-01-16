上海9天321宗本地感染 波及8省市

境外輸入個案多自香港

上海前日新增境外輸入確診和無症狀感染58宗，根據上海市衛健委數據，其中由香港輸入的佔42宗。澎湃新聞報道，今年首兩月，上海累計報告境外輸入確診1243宗，佔同期內地總數約38%，同時佔上海去年境外輸入個案總數的約80%。而本月1至9日上海433宗境外輸入感染者中，來自香港的逾320宗。上海市衛健委主任鄔驚雷昨日表示，正迎來「境外輸入病例與本土病例疊加的嚴峻考驗」，不確定因素多。

據「健康時報」App消息，上海今波疫情最早個案是上周二（1日）普陀區一名56歲女性因發燒前往醫院就診時發現，其相關的老年舞蹈隊中至少累計8人中招。病例感染的為Omicron，該病原與上海之前的本土疫情病毒不同源，與上海已有境外輸入病例的病毒不同源；與內地部分地區的境外輸入病例的病毒高度同源。

目前上海的疫情已波及江蘇、湖南、廣東、陝西、浙江、山西6省；加上前日報告確診病例的北京，以及昨日報告無症狀感染者的安徽省宿州市，至少已蔓延8省市。

（新冠疫情）