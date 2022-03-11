吉林院校爆疫 黨書記被炒 學生稱發燒者留圖書館隔離 當局拒接求助來電

國家衛健委昨通報，內地前日（9日）新增402本地確診，以吉林省的165宗佔最多，其中吉林市有134宗，該市另有149宗無症狀感染。吉林省今波疫情從3月1日起自該省延邊州琿春市報告，其後蔓延全省多地。

指檢測熙攘 後「每層有人發燒」

內地關注醫健議題的微信公眾號「丁香園」，引述出現聚集疫情的吉林農業科技學院大二學生林同學表示，數日前，學校安排所有學生做核酸檢測，「幾萬人熙熙攘攘地擠在一個操場上，排隊檢查」，幾乎從同一天開始，她身邊大規模出現同學發燒的情況。之後學校逐步擴大封鎖，周日開始，學校所有公寓都被封鎖，發燒的同學被送往校內賓館隔離。但很快賓館亦住滿。最近幾天，圖書館亦被用作隔離，由桌子拼湊成牀。林又表示，同時仍有很多發燒同學留在寢室未被轉移；雖有教師和志願者同學每天消毒，但每層樓每天依舊有同學正在發燒。

另一學生王銘表示，這次校園疫情爆發太快，「沒有人知道我們是不是也接觸過傳染源，什麼時候也會變成次密接（次級密切接觸者）、密接、甚至是陽性病例」，她聽到一名班級輔導員看到全班檢測結果後幾乎崩潰大哭，因為除了給學校打電話催促外，她做不到任何事。

網上昨日亦有學生向外求援及披露校內情况，稱同學「要挺不住了」，給吉林防控打電話，不是拒接就是推卸責任，「現在我們學生孤立無援，正常的同學們在寢室沒有水喝，消毒設施嚴重不足，學校說沒了就是沒了，補不補再說，態度很強硬」。他又指愈來愈多志願者被感染後送往隔離，「根本沒人再敢當了，學生們心寒了」。

至少68宗 校方微博無消息

據澎湃新聞翻查官方數據，該學院第一宗確診出現於3月6日，4天內至少發現68人感染，有學生在校內隔離期間中招。據本報翻查，吉林農業科技學院的微博截至昨晚都未有任何關於校內疫情的帖文。

央視新聞昨日報道，當地政府昨日調派30輛旅遊巴，將校園內陽性病例的密切接觸者及次級密切接觸者學生轉送離校集中隔離。身穿防護服的學生在操場集合後，攜帶行李排隊上車。

政府昨派30大巴轉移接觸者

吉林省省委昨日宣布，免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰的職務，由總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記。

另據《吉林日報》報道，在北京出席兩會的吉林省委書記景俊海昨日視像主持「省疫情防控領導小組會議」，強調要聚焦高校「特別是吉林農業科技學院等」重點部位，嚴格落實轉運隔離、醫療救治等措施，確保師生安全，對防疫失職瀆職者要嚴肅問責、堅決查處。

明報記者

（新冠疫情）