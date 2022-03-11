人代政協同倡健康碼全國統一

目前全國各地均自行開發健康碼，且「變碼」規則不一，有人在省內是「綠碼」， 到了異地「變黃」；亦有人在當地測核酸，到了另一地方不獲認可。全國政協委員王煜建議，應讓核酸報告、疫苗接種紀錄等檢疫信息能夠互認，加快實現健康碼、核酸證明等關鍵資訊的數據整合與共享，形成全國統一的數據平台。

現各地自行開發 「欲主導地區防疫」

全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平，亦建議健康碼全國統一管理。他提到，現時各地自行開發健康碼，主管單位又分屬不同系統，例如負責廣州「穗康碼」的是廣州衛健委，負責北京「健康寶」的是北京市經濟和信息化局，「導致各地各部門間出現數據壁壘、信息孤島」。

國家衛健委2020年要求各地落實健康碼互認。但有湖南某地級市衛健委的人員指出，「保安根本不能記住全國各地的健康碼界面，只能要求所有場合亮湖南健康碼」。

另外，國家政務服務平台在2020年推出俗稱「全國碼」的健康信息碼，但目前未廣泛被用作出行憑證。蔡衛平指出，背後是因為地方政府承擔防疫的主體責任，各地蒐集的個人資料並不完全一致，「各地都希望自己能夠掌握本地防控的主導權」。他呼籲全國統一使用健康碼，在國家層面統一部署和管理，集中蒐集各地疫情資訊，並取消各地的健康碼。

（2022兩會）