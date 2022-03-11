政協閉幕 汪洋促團結：政治立場不能含糊

昨日的閉幕會議由全國政協主席汪洋主持。習近平、李克強、栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等國家領導人在主席台就座。

汪洋在講話中強調，今年是十三屆全國政協履職的最後一年，在本屆政協第一次會議閉幕會上，「我們提出要準確把握中國人民政治協商會議這個政治組織賦予我們的責任，強調必須旗幟鮮明講政治、必須以人民為中心履職盡責、必須求真務實提高協商能力水平」。 他表示，政協委員對一些問題的看法或有不同，但政治立場不能含糊，需要不斷增強政治判斷力，「自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持一致」。

涉台港政治決議 兩票反對下通過

閉幕會上，到會的1969名委員表決通過全國政協十三屆五次會議關於常委會工作報告的決議、關於政協十三屆四次會議以來提案工作情况報告的決議，以及關於提案審查情况的報告。

閉幕會亦通過政協第十三屆全國委員會第五次會議政治決議。政治決議中提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅定落實愛國者治港；又指出要堅持「一個中國」原則及「九二共識」、反對「台獨」分裂行徑。決議獲1964票贊成，2票反對。

十三屆全國人大五次會議將於今早9時在人民大會堂舉行閉幕會，表決各項決議草案、決定草案和辦法草案。閉幕會後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會，回答中外記者提問。

（2022兩會）